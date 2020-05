HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Sportartikelherstellers Puma, Björn Gulden, hat die umstrittene Fortsetzung der Spiele der Fußball-Bundesliga trotz der Corona-Pandemie begrüßt. "Mir gefällt, dass die Bundesliga wieder spielen wird", sagte Gulden am Donnerstag in Herzogenaurach. "Ich bin kein Virologe", sagte Gulden. Deshalb könne er die medizinische Seite nur schlecht beurteilen.



Er vertraue aber auf die sehr gute Ausstattung der Vereine mit hervorragendem medizinischen Personal. Viele Menschen in Deutschland würden sich auf die Fortsetzung der Spiele freuen. Das sei auch ein Faktor für die "mentale Gesundheit" in der Bevölkerung.



"Die Deutschen sind vermutlich die Besten, die solche Dinge organisieren können", sagte der Norweger Gulden, der selbst als Fußballprofi aktiv war, unter anderem für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Andere Ligen im Ausland könnten unter Umständen von den Erfahrungen der Bundesliga lernen. Puma ist Ausrüster von fünf der 36 Teams in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga./dm/DP/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken