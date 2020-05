Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Ausscheiden von drei Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat, Wahlvorschläge für NeubesetzungDGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Ausscheiden von drei Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat, Wahlvorschläge für Neubesetzung07.05.2020 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Knorr-Bremse AG Ad-Hoc-Mitteilung Schlagwort: AufsichtsratspersonalieAusscheiden von drei Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat, Wahlvorschläge für NeubesetzungMünchen, 7. Mai 2020 - Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat auf Vorschlag des Nominierungsausschusses heute beschlossen, der am 30. Juni 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, Heinz Hermann Thiele, den mittelbaren Mehrheitsaktionär und Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG, Dr. Thomas Enders, den ehemaligen CEO der Airbus SE, und Dr. Theodor Weimer, den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Börse AG, neu zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Sie folgen im Fall ihrer Wahl durch die Hauptversammlung Dr. Wolfram Mörsdorf, Wolfgang Tölsner und Georg Weiberg nach, die jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2020 niederlegen. Prof. Dr. Klaus Mangold bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG.Ansprechpartner Presse: Ansprechpartner Investor Relations: Alexandra Bufe Andreas Spitzauer Leiterin Corporate Communications Leiter Investor RelationsPhone: +49 89 3547 1402 Phone: +49 89 3547-182310 Mobile: +49 170 704 3786 Mobile: +49 175 528 1320 Email: alexandra.bufe@knorr-bremse.com Email: investor.relations@knorr-bremse.com07.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Str. 80 80809 München Deutschland Telefon: +49 89 3547 0 E-Mail: info@knorr-bremse.com Internet: www.knorr-bremse.com ISIN: DE000KBX1006 WKN: KBX100 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1038563Ende der Mitteilung DGAP News-Service1038563 07.05.2020 CET/CEST