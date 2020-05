Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Steht die Gaming-Branche vor dem nächsten Boom-Zyklus? Viele Menschen sind im Home Office und benötigen neben Unterhaltung auch das entsprechende Equipment. Michael Proffe setzt deswegen auf Nvidia und Activision Blizzard. Gerade Nvidia dürfte seiner Ansicht nach den Home-Office-Effect in positiver Form zu spüren bekommen. Schließlich stellt der Konzern unter anderem Grafikkarten her. Activision Blizzard wiederum machte in dieser Woche mit starken Zahlen auf sich aufmerksam.