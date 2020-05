Die Kursentwicklung am Ölmarkt gestaltet sich in der laufenden Woche äußerst volatil. Während Rohöl und Gasöl am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen tief ins Minus drehten, dominieren am Donnerstagvormittag erneut Pluszeichen den Handel. Brent (Nordseeöl) pendelt um die Marke von 30 Dollar je Barrel. Die inländischen Heizölpreise orientieren sich bei nachlassender Bestelltätigkeit weiter abwärts. ...

