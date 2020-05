Der Sportartikelkonzern Puma will die dramatischen Umsatzausfälle in der Coronakrise mit einem 900 Millionen Euro schweren Staatskredit überbrücken. "Ich glaube nicht, dass wir das alles brauchen werden. Das ist mehr eine Rettungsleine für den Fall, dass die Krise länger dauert", sagte Vorstandschef Björn Gulden am Donnerstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...