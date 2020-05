Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 30. Mai 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Oli P, Michael Morgan und Olaf BergerWieder einmal begrüßt Andy Borg bekannte Stars aus der Schlagerwelt und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens zu einem geselligen Musikabend ein. In seiner gemütlichen Weinstube präsentieren die Gäste neue Hits sowie beliebte Evergreens. Mit dabei sind dieses Mal u. a. Oli P, Michael Morgan, Fernando Express und die Wildecker Herzbuben. Zudem begrüßt Moderator Andy Borg die deutsch-britische Schlagersängerin Ireen Sheer. Zu sehen am Samstag, 30. Mai um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Oli P. und eine Reise in die Welt der CountrymusikFrühlingsgefühle kommen auf, wenn Oli P. seinen neuen Hit "Lass die Sonne in dein Herz" präsentiert, der ursprünglich von der Gruppe Wind beim Eurovision Song Contest 1987 gesungen wurde. Die Band More than words mit Schlagerstar Stefanie Hertel, ihrer Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner begeistert mit modernem Country-Rock-Pop.Schlager-Oldies, Michael Morgan und Olaf BergerDie Musikgruppe Conny und die Sonntagsfahrer entführen in die Welt von Petticoat und VW-Käfer: Sie geben in einem Hit-Medley deutsche Schlagerhits aus den fünfziger und sechziger Jahren zum Besten. Zudem begeistert Michael Morgan mit seinem Hit "Komm zurück zu mir" - seine deutsche Version des Songs "Back for good" von der Band Take That. Schlagersänger Olaf Berger bringt sein neues Lied "Echt" auf die Bühne und die Wildecker Herzbuben zeigen einen bunten Mix ihrer größten Hits. Auch in dieser Ausgabe können Zuschauerinnen und Zuschauer sich einen Titel aus der Jukebox in Andy Borgs Weinstube wünschen.Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Publikum durchzuführen.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 30. Mai 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/schlager-spass-andy-borgNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de,SWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4591247