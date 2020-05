HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Die Bank sei trotz ermutigender Aussagen zu Kapital und Kosten noch nicht über den Berg, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Jahreszahlen. So seien etwa die Handelsumsätze bei Wettbewerbern höher ausgefallen und die Aussagen zu Kreditausfällen basierten auf zu optimistischen Annahmen bezüglich der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Mullany sorgt sich deshalb weiter um die Restrukturierung der Bank und den Einfluss der Virus-Pandemie./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



