++ Industrieproduktion bricht in Deutschland und Frankreich ein ++ DE30 hat nahe der 10.700-Punkte-Marke zu kämpfen ++ HeidelbergCement (HEI.DE) schlägt eine Dividendenkürzung vor, die Aktie fällt ++Die Aktien in Europa werden am Donnerstag höher gehandelt. Das Ausmaß der Gewinne ist jedoch recht begrenzt und die DE30-Bullen versuchen, den Kurs wieder über 10.700 Punkte zu bringen. Die heutigen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) könnten eine größere Bewegung auslösen. Weitere schwache Daten aus Europa Heute Morgen wurden einige harte Daten für März aus den europäischen Ländern veröffentlicht. Die deutsche Industrieproduktion fiel um 9,2% im Monatsvergleich (Erwartung: -7,4%) und die französische Industrieproduktion um 15,2% im Monatsvergleich (Erwartung: -12,4%). Die Einzelhandelsumsätze in Italien gingen um 20,5% im Monatsvergleich (Erwartung: -14,9%) zurück. Die Aktien werden jedoch höher gehandelt, was darauf hindeutet, ...

