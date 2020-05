Berlin (www.anleihencheck.de) - Nach Wochen des Stillstands in Gesellschaft und Wirtschaft keimt Hoffnung auf, so Marthel Edouard, CFA bei der Weberbank.Die harten Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern würden langsam heruntergefahren und die Wirtschaft wieder hochgefahren. Damit würden die wirtschaftlichen Aspekte der Krise verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik rücken. Die Lage sei ernst und der Ausblick düster. Die Diskussion über staatliche Konjunkturpakete werde zunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...