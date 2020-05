Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es in Finnland auf absehbare Zeit nicht geben. Das nicht unumstrittene Experiment habe keine nachweisbaren positiven Effekte für den Arbeitsmarkt gezeigt. 2.000 per Zufall ausgewählte finnische Arbeitslose haben für einen Zeitraum von zwei Jahren statt Arbeitslosengeld ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro bekommen. Das Experiment lief bis Ende 2018 - jetzt hat die dahinterstehende finnische Sozialversicherung Kela abschließend Bilanz gezogen. Das Ergebnis war ähnlich wie bei der vorläufigen Einschätzung im vergangenen Jahr: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...