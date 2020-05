Die spannendste Neuerung der diesjährigen Entwicklerkonferenz GitHub Satellite heißt Codespaces - und ist ein Feature, das Entwicklern die komplette Entwicklungsumgebung für ein Projekt per Klick zur Verfügung stellt. Nach Good First Issues wurde mit Codespaces jetzt eine weitere Neuerung gelauncht, die Entwicklern den Einstieg in ein Projekt so einfach wie möglich machen will. Aufwendiges Setup der Entwicklungsumgebung Wollen Entwickler sich an einem Open-Source-Projekt beteiligen, das sie interessiert, stehen auch erfahrene Entwickler vor signifikanten Einstiegshürden. Bevor ihr wirklich anfangen könnt zu ...

