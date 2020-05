Regulatory News:

Eurofins Technologies (Paris: ERF) meldet die Verfügbarkeit seines CE-IVD-gekennzeichneten Multiplex-Echtzeit-RT-PCR-Tests (RT-PCR Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion) für den direkten qualitativen Pathogennachweis des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2). Insbesondere in der frühen Phase einer COVID-19-Infektion ist die direkte und präzise Diagnose des Erregers von entscheidender Bedeutung. Die PCR ist das Verfahren der Wahl, um akute Coronavirus-Infektionen nachzuweisen.

Bei der Entwicklung des Tests standen die verbundenen Unternehmen Gold Standard Diagnostics Inc., VIROTECH Diagnostics GmbH und NovaTec Immundiagnostica GmbH an der Spitze. Diese auf Diagnostiktechnologien spezialisierten Unternehmen sind gut etablierte Anbieter von Testlösungen mit einem ausgeprägten Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Exzellenz bei der Untersuchung von Infektionskrankheiten. Sie haben bei der Entwicklung und Validierung des neuen Produkts eng mit Eurofins-Wissenschaftlern auf der ganzen Welt kooperiert.

Bei GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) handelt es sich um einen Multiplex-Echtzeit-PCR-Test für den direkten qualitativen Pathogennachweis von SARS-CoV-2. Der Test weist gleichzeitig zwei Zielsequenzen innerhalb des N-Gens nach. Der Multiplex-PCR-Test ermöglicht einen rationellen Arbeitsablauf in einer Reaktion und liefert in etwa zwei Stunden Ergebnisse. Eine Extraktions-/Inhibitionskontrolle sowie eine Positivkontrolle sind in den Reagenzien enthalten.

Der PCR-Test zeigt ausgezeichnete Leistungsmerkmale mit einer 100%igen negativen und positiven prozentualen Übereinstimmung (NPA, PPA) für alle getesteten Proben und keinerlei Kreuzreaktivität mit anderen weit verbreiteten Coronaviren. Die analytische Empfindlichkeit hat eine Nachweisgrenze von 3,75 Kopien/Reaktion.

Die Einführung des Echtzeit-PCR-Tests GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) folgt auf die Markteinführung der CE-IVD-gekennzeichneten, serologiebasierten ELISA-Antikörper-Nachweiskits, die im April 2020 erfolgreich auf den Markt gebracht wurden.

Weitere Informationen zu den COVID-19-Lösungen finden Sie unter: www.goldstandarddiagnostics.com

Hinweise für die Redaktion:

Über Eurofins Technologies einen schnell wachsenden Anbieter von Diagnostiktechnologien auf dem Gebiet der Immuntests und molekularen Nachweisverfahren

Aufbauend auf der Erfahrung und der wissenschaftlichen Fachkompetenz der Eurofins-Gruppe, ist Eurofins Technologies ein schnell wachsender globaler Anbieter von Diagnostiktechnologien und branchenführenden ELISA-basierten Instrumenten im Bereich der bioanalytischen Tests für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Umwelt- und Tiergesundheitsindustrie sowie für die klinische Diagnostik.

Seine F&E-Teams, die sich auf verschiedene Standorte auf der ganzen Welt verteilen, teilen ihr gemeinsames Know-how in der Entwicklung einer breiten Palette innovativer Verfahren und Anwendungen mit Schwerpunkt auf Immuntests und molekularen Tests. Weitere Informationen finden Sie auf der Firmen-Website Eurofins Technologies.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200507005558/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eurofins.com oder auf Anfrage bei:

Investor Relations

Eurofins Scientific SE

Telefon: +32-2-766 1620

E-Mail: ir@eurofins.com