Die deutsche Wirtschaft fährt ihren Betrieb nach der verabschiedeten Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen langsam wieder hoch. Den einen geht das viel zu schnell, während andere gerne schon zwei Schritte weiter wären. Quelle: unsplash.com An den Aktienmärkten hingegen scheint die Krise längst abgehakt zu sein. Die Kurse steigen seit Mitte März in einer Dynamik, die so kaum jemand erwartet hätte. Hier wurden viele Anleger ebenso auf dem falschen Fuß erwischt wie bei dem vorausgegangenen Kurseinbruch. Wie geht man mit solchen Situationen als Anleger am besten um? Die Trader bei wikifolio.com haben ...

