Der Technologiekonzern S&T hat im 1. Quartal 2020 sowohl Umsatz sowie auch Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal weiter gesteigert und das 45. Rekordquartal in Folge abgeliefert. Der Umsatz erhöhte sich um rund 20 Prozent auf 270 Mio. Euro (Vj.: 225 Mio.), das Bruttoergebnis stieg von 85,3 Mio. auf 107,8 Mio. Euro. Das EBITDA konnte um 18,2 Prozent auf 25 Mio. Euro (Vj.: 21,2 Mio.) gesteigert werden. Während Branchen wie Luftfahrt, Entertainment oder Tourismus derzeit aufgrund der Covid 19-Beschränkungen komplett wegbrechen, werden in der Kommunikations- und Medizintechnik sowie dem Onlinehandel Zuwächse gesehen, so das Unternehmen. Insgesamt würde die zu Jahresanfang in Asien begonnene Covid-19 Pandemie und deren Auswirkungen auf die ...

