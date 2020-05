Original-Research: Valneva SA - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SAUnternehmen: Valneva SA ISIN: FR0004056851Anlass der Studie: Q1/20-Zahlen/Partnerschaft mit Pfizer Empfehlung: Kaufen seit: 12.05.2020 Kursziel: EUR6,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFAFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,60 auf EUR 6,90. Zusammenfassung: Covid-19 hatte nur einen begrenzten Einfluss auf die Ergebnisse des ersten Quartals. Sowohl der Produktumsatz mit EUR32,7 Mio. (Konsens: EUR32,0 Mio.; Q1/19: EUR32,8 Mio.) als auch das EBITDA mit EUR2,4 Mio. (Konsens: EUR-3,9 Mio.; Q1/19: EUR8,2 Mio.) lagen über den Konsenserwartungen. Das Management hat jedoch die Guidance für das Gesamtjahr gesenkt, um einer stärkeren Verlangsamung des Geschäfts mit Reiseimpfstoffen Rechnung zu tragen, als bei der Veröffentlichung der Guidance für das Gesamtjahr am 24. März erwartet. Die neue Gesamtjahresguidance für den Produktumsatz liegt bei EUR75 Mio. bis EUR95 Mio. (24. März: EUR85 Mio. bis EUR115 Mio.). Am 30. April kündigte Valneva eine Zusammenarbeit mit Pfizer an, um Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15, zu vermarkten. Pfizer ist mit einem Anteil von rd. 22% Weltmarktführer auf dem Impfstoffmarkt. Die Partnerschaft sollte daher über eine entsprechende Tiefe an Entwicklungskompetenz und Vermarktungskraft verfügen. VLA15 ist derzeit der einzige Impfstoffkandidat gegen Lyme-Borreliose, der sich in der klinischen Entwicklung befindet. Im Rahmen der Vereinbarung kann Valneva eine Vorauszahlung in Höhe von USD130 Mio., Entwicklungsmeilensteine in Höhe von USD35 Mio. und Meilensteine während der frühen Vermarktungsphase in Höhe von USD143 Mio. erhalten. Valneva wird 30% der Entwicklungskosten finanzieren und bei der Vermarktung von VLA15 von Pfizer Lizenzgebühren erhalten, die bei 19% beginnen und gestaffelt sind. Pfizer wird die volle Verantwortung sowohl für die späte Entwicklungsphase (wir gehen davon aus, dass die Phase-III-Studie im nächsten Jahr beginnen wird) als auch für die Vermarktung übernehmen. Wir hatten zuvor erwartet, dass Valneva eine Partnerschaft in Bezug auf VLA15 auf 50/50-Basis abschließen würde. Der geringere Anteil an dieser Zusammenarbeit und die Reduzierung der Guidance für das Gesamtjahr werden in unserem Bewertungsmodell jedoch durch die Vorauszahlung und die Meilensteinzahlungen, geringere F & E-Ausgaben und geringere Verwässerung mehr als aufgewogen. Unser neues Kursziel ist EUR6,90 (vorher: EUR5,60). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 5.60 to EUR 6.90. Abstract: Covid-19 had only a limited impact on Q1/20 results. Both product sales revenues at EUR32.7m (consensus: EUR32.0m; Q1/19: EUR32.8m) and EBITDA at EUR2.4m (consensus: EUR-3.9m; Q1/19: EUR8.2m) were ahead of consensus expectations. However, management has lowered full year guidance to reflect a greater slowdown in the travel vaccine business than anticipated when the company last issued full-year guidance on 24 March. New full year product sales revenues guidance is EUR75m - EUR95m (24 March: EUR85m - EUR115m). On 30 April Valneva announced a collaboration with Pfizer to commercialise Valneva's Lyme disease vaccine candidate, VLA15. Pfizer is the global leader of the vaccine market with a share of ca. 22%. The partnership should thus command a corresponding depth of development expertise and marketing firepower. VLA15 is currently the only Lyme disease vaccine candidate under clinical development. Under the terms of the deal, Valneva will be eligible to receive a USD130m upfront payment, USD35m in development milestones and USD143m in early commercialisation milestones. Valneva will fund 30% of development costs and on commercialisation of VLA15 will receive tiered royalties from Pfizer starting at 19%. Pfizer will have full charge of both late-stage development (we expect the phase III trial to start next year) and commercialisation. We had previously expected Valneva to partner VLA15 on a 50/50 basis. However, the lower share in this collaboration and the reduction in full-year guidance are outweighed in our valuation model by the upfront and milestone payments, lower R&D spending and lower dilution. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20731.pdf