NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach der Quartalsbilanz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Medienkonzerns hätten den vorläufigen Kennziffern entsprochen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Expertin erhofft sich während der Telefonkonferenz nun noch mehr Klarheit über die Entwicklungen im zweiten Quartal./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

