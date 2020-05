NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Kraftwerkbetreibers hätten den vorläufigen Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 02:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

