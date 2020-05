Wiesbaden (ots) - Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, 08.05.2020, drei weitere Pressemitteilungen veröffentlichen:"Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2020" (8.00 Uhr)"Online-Geschäfte, Monate März bis Mai 2020 (experimentellerIndikator)" (8.00 Uhr)"Sterbefallzahlen in Deutschland bis einschließlich 15. Kalenderwoche2020" (10.00 Uhr) +++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4591430