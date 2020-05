Der KPMG-Bericht ist da, doch die erhoffte Erlösung hat er nicht gebracht, im Gegenteil: Jetzt ist erst recht Feuer unterm Dach - und der Kurs ist im Keller.Es ist ein Vorgang, der schier unglaublich klingt: Bis zu 40 Experten einer der renommiertesten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Welt durchleuchten monatelang die Geschäfte eines DAX-Konzerns - und können am Ende trotzdem nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob Umsätze in Milliardenhöhe real oder fingiert waren. Genau das ist jedoch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...