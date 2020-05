Der Spinning-Bike- und Laufbandhersteller Peloton hat eine starke Bilanz für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. In Zeiten von Corona kommt das Geschäftsmodell offenbar hervorragend an. Die Börse ist begeistert - die Aktie hebt ab. AKTIONÄR-Leser liegen weit im Plus.Die Fitnessstudios sind geschlossen, auf den Straßen und in den Parks macht Joggen angesichts der strengen Abstandsregeln keinen großen Spaß mehr. Deswegen funktionieren immer mehr Menschen ...

