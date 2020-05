Mama ist die Beste

Jedes Jahr wird in vielen Ländern der Muttertag gefeiert. An diesem Tag sollen alle Mütter geehrt werden und bekommen schöne Aufmerksamkeiten von Ihren Liebsten - ein Frühstück ans Bett, schön dekorierte Blumensträuße, leckere Pralinen oder ein edles Parfum. Von den ganz Kleinen bekommen Mütter tolle selbstgebastelte Dinge oder selbstgemalte Bilder. Den Muttertag feiern die Deutschen seit 1923 immer am zweiten Sonntag im Mai - und dieser fällt dieses Jahr auf den 10. Mai.

Seit wann gibt es den Muttertag?

Blickt man zurück in die Geschichte, so wurde die Mutter bereits im alten römischen Reich oder bei den alten Griechen geehrt, zum Beispiel durch Verehrungsrituale, die zugunsten der Göttin Rhea durchgeführt wurden. Im 13. Jahrhundert gab es in England den sogenannten "Mothering Sunday", bei dem während eines kirchlichen Festtags den Müttern gedankt wurde.

Die Einführung eines regelmäßigen Rituals ging jedoch auf die amerikanische Frauenrechtlerin Julia W. Howe im Jahr 1872 zurück, die einen offiziellen Feiertag für die Ehrung der Frauen forderte. Ebenso setzte sich Ann Maria Reeves Jarvis für einen Ehrentag der Frauen ein. Ihre Tochter aus West Virginia, Anna Marie Jarvis, feiert im Mai 1907 zu Ehren ihrer zwei Jahre zuvor verstorbenen Mutter einen Ehrentag und kämpfte weiter für die Idee, jedes Jahr solch einen Tag zu Ehren aller Mütter zu feiern.

Der Muttertag wird international

Diese Frauenbewegung wuchs schnell an, so dass bereits 1909 in 45 Staaten der USA der Muttertag gefeiert wurde. Im Mai 1914 wurde schließlich zum ersten Mal in den USA ein wiederkehrender Ehrentag für die Mütter als offizieller Feiertag bestimmt - jeder zweite Sonntag im Mai. Kurze Zeit später führte England den "Mothering Day" wieder ein. Daraufhin folgte die Schweiz (1917), Finnland und Norwegen (1918) und Schweden (1919). Deutschland zog 1923 nach, gefolgt von Österreich (1924). Der Muttertag ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz kein offizieller Feiertag, sondern fällt immer auf den zweiten Sonntag im Mai, an dem gefeiert wird.

