Morphosys-Aktien haben am Donnerstag kräftig vom Quartalsbericht und der fortgesetzten Hoffnung auf einen Krebsmittel-Erfolg in den USA profitiert und den Corona-Börsencrash endgültig vergessen gemacht. Die Anteilsscheine, die bereits am Vortag kräftig zugelegt hatten, sprangen am Vormittag bis auf 118 Euro hoch und machten damit die im Zuge des Corona-Crash zwischen dem 24. Februar und Mitte März erlittenen Verluste nun komplett wett. Zuletzt notierten sie 12,1 Prozent im Plus bei 114,65 Euro.Commerzbank-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...