MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Bericht der Sonderermittler von KPMG habe nicht die erhoffte Klarheit gebracht, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei immerhin positiv, dass es keinen Beweis für die Vorwürfe gegeben habe. Aber selbst im Worst-Case-Szenario, unter der Annahme, dass die fraglichen Geschäfte in der Bilanz nichts wert seien, kommt der Experte nach eigenen Angaben zu seinem fairen Wert für die Aktie, der weit über dem aktuellen Kurs liegt./tav/ck



ISIN: DE0007472060

