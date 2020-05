Heilbronn (ots) - Die Welt steht Kopf! Trotzdem oder gerade deswegen möchte "Lamm. Das musst du probieren" dazu beitragen, dass Lammfleisch-Liebhaber zumindest kulinarisch gut versorgt sind - denn gutes Essen lässt doch alles andere für einen Moment vergessen! Mit europäischem Lammfleisch kann man sich einfach ein bisschen Urlaub in die heimische Küche holen.Abwechslung in Deutschlands KüchenVeraltete Klischees sollen durch die Kampagne "Lamm. Das musst du probieren" ein für alle Mal aus der Welt geschafft werden. Denn die hohe Qualität des europäischen Lammfleischs sowie die einfachen und sehr abwechslungsreichen Zubereitungsmöglichkeiten überzeugen definitiv. Aufzucht und die gesamte Produktionskette unterliegen in Europa standardisierten Kontrollen. Das Lammfleisch ist besonders zart und sehr fettarm. Es ist feinfaserig, würzig-aromatisch und feinmarmoriert. Ein echter Genuss also. Auch die Zubereitung ist einfacher, als viele denken. Mit diesen Kernbotschaften wollen die Wirtschaftsverbände für Lammfleisch AHDB aus Großbritannien, Bord Bia aus Irland und Interbev aus Frankreich Lammfleisch jungen Verbrauchern in einer europaweiten Aufklärungs- und Werbekampagne schmackhaft machen.Die Würze macht's und sorgt für etwas Urlaubfeeling in der heimischen KücheDurch verschiedene Gewürze lassen sich auch gleich noch ein paar kulinarische Highlights aus dem asiatischen oder orientalischen Raum einbringen und schon beginnt die Reise! Wie wäre es mit einer schnellen Teriyaki Lamm Bowl mit Reis und Chili Dressing? Weitere tolle Rezepte, die originell, einfach und abwechslungsreich im Geschmack sind, sowie viele interessante Informationen rund um das Thema Schafzucht und Lammfleisch sind unter www.probierlamm.de (http://www.probierlamm.de) zu finden.Teriyaki Lamm Bowl mit Reis und Chili DressingZubereitungszeit: 10 MinutenKochzeit: 20 MinutenZutaten für 4 Personen:4 Lammsteaks aus der Keule, in Streifen geschnitten1 TL Olivenöl4 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten1 Knoblauchzehe, zerdrückt1 Stück Ingwer (ca. 2,5 cm), geschält und gerieben80 ml Teriyaki Soße500 g gekochter Basmatireis1 TL geröstete SesamsamenChili Dressing2 TL milde Chilisoße2 TL SesamölSaft einer halben Limette2 TL WasserGemüse1 kleines Salatherz, fein geschnitten1 große Karotte, in feine Streifen geschnitten1 rote Paprika, entkernt und in feine Streifen geschnitten1 Gurke, in feine Streifen geschnittenZubereitung:Öl im Wok oder in einer hohen Pfanne erhitzen und die Lammstreifen für eine Minute anbraten. Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer hinzufügen und für weitere 2 Minuten mitanbraten. Teriyaki Soße darüber geben und kurz erhitzen.Alle Zutaten für das Chili Dressing in einer kleinen Schüssel verrühren. Reis mit der Hälfte des Chili Dressings vermischen und in vorgewärmte Schüsseln geben. Darauf das Teriyaki Lamm sowie Salat, Karotte, Paprika und Gurke verteilen. Restliche Chilisoße darüber geben und mit den gerösteten Sesamsamen bestreuen.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGMiriam LöberBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-161pr@hettenbach.deOriginal-Content von: Lamm. Das musst du probieren, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117354/4591591