MEDIQON Group AG: Hauptversammlung in Q4 verschoben, Geschäftsbericht veröffentlicht

07.05.2020

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, den bisher festgesetzten Termin für die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19.06.2020 in das vierte Quartal des Kalenderjahres zu verschieben. Die Gesellschaft möchte die Hauptversammlung wie gewohnt unter aktiver Einbeziehung und ohne Einschränkung der Rechte der Aktionäre durchzuführen. Sollte von Amts wegen auch zu einem späteren Zeitpunkt keine Präsenz-Hauptversammlung möglich oder praktikabel sein, so wird die Gesellschaft rechtzeitig zu einer virtuellen Hauptversammlung einladen.

Der Finanzkalender der Gesellschaft wird in Kürze aktualisiert.

Ferner wird die Gesellschaft den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 am 07.05.2020 auf ihrer Homepage veröffentlichen. Der Geschäftsbericht umfasst den geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 sowie einen Aktionärsbrief des Vorstands, der weitere Erläuterungen i zur Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Tochterfirmen und zur Wachstumsstrategie gibt. Der Geschäftsbericht im beschriebenen Format wird künftig die getrennte Veröffentlichung von Jahresabschluss und Geschäftsbericht obsolet machen, und dann alle wesentlichen Informationen in einem Dokument bereitstellen.