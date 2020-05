Das Gold-Silber-Verhältnis befindet sich immer noch auf historisch hohem Niveau. Anleger aber nutzen die niedrigen Preise zum Kauf von Silber. Die Analysten der Bank of America glauben, dass Kurse um 20 Dollar je Unze drin sind. Und sie sind nicht die einzigen Optimisten im Markt.

Hat die Outperformance schon begonnen?

Im März stieg das Gold-Silber-Verhältnis auf den Rekordwert von 125. Zwar gab es hier inzwischen einen leichten Rücklauf, doch mit aktuell 113 befindet sich diese viel beachtete Kennzahl immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Silber konnte also Gold zuletzt outperformen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Ratio wieder auf ein vertretbares Niveau kommt. Entweder sinkt der Goldpreis kräftig; doch danach sieht es mit Blick auf die Gelddruckorgien der Notenbanken und der globalen Rezession nicht aus (mehr hier). Oder aber der Silberpreis legt kräftig zu. Das halten wir für deutlich wahrscheinlicher. Und wir sind nicht die einzigen im Markt, die dies glauben.

Zuflüsse in ETF steigen kräftig

So erhöhen Privatanleger seit dem Absturz des Silberpreises im ersten Quartal sukzessive ihre Positionen in entsprechenden ETF. Auch deshalb dürfte der Preis zuletzt eine Outperformance gegenüber Gold gezeigt haben. Aktuell halten Silber-ETF laut Bloomberg-Daten etwa 680 Mio. Unzen, das sind 80 Mio. Unzen mehr als zum Zeitpunkt des Silber-Preistiefs Mitte März bei 11,62 Dollar. Doch das sollte noch nicht das Ende sein. Charttechnisch gelang das nachhaltige Überschreiten der Marke um 14,70 US-Dollar je Unze. Aktuell scheint Silber rund um die 15 Dollar-Marke Kraft zu tanken. So mancher Charttechniker ...

