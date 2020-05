Der VW-Konzern hat damit begonnen, die Vergleichssummen aus dem Diesel-Vergleich auszubezahlen.Die ersten 15 000 Kunden hätten ihr Geld bereits auf dem Konto, teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Bis Ende der kommenden Wochen sollen alle rund 200 000 Verbraucher Geld erhalten, deren Vergleichsabschluss Volkswagen am 20. April - also mit Ablauf der regulären Frist - bestätigt hat. Mittlerweile habe sich VW mit über 240 000 Diesel-Fahrern auf einen Vergleich geeinigt. Je nach Alter und Typ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...