HVB Open End Index Zertifikat bezogen auf den European Biotech Index (DE000HX28ET5) Viele blicken für Biotech-Investments meist in die USA. Dabei gibt es in Europa längst auch Vielversprechendes Viele Firmen haben inzwischen eine Market Cap. von über einer Mrd. Euro und eine vielversprechende Pipeline. Dieses Indexzertifikat hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Anleger partizipiert 1:1 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes European Biotech Index. Alle Details zum Produkt

