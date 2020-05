In einem brandneuen Research-Update äußerst sich Knut Woller von der Baader Bank überraschend positiv zur Aktie von Wirecard (WKN: 747206). Am Kursziel von 240 Euro wird festgehalten. Laut Woller käme die Aktie selbst für den Fall, dass die in Frage gestellten Geschäfte nichts wert seien, zu einem fairen Wert weit oberhalb des aktuellen Kurses. Die Einstufung der Baader Bank für Wirecard wird auf "Buy" belassen. Der faire Wert wird auf 240 Euro beziffert, was einem Aufpreis von fast +200% auf den ...

