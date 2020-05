Auf der Suche nach unterbewerteten Alternativen zu Gold- und Silberbullion rückt in den USA offensichtlich verstärkt Platin in den Fokus der Investoren. Dies legen neue Informationen des "World Platinum Investment Council' nahe, die in dieser Woche veröffentlicht wurden.Danach stieg die Nachfrage nach Platin-Bullion der Marke American Eagle im April 2020 auf den höchsten Stand seit 21 Jahren.Die seit 1997 geprägte American Eagle Platinum ist eine offizielle Platin-Bullion-Münze der USA und die einzige, bei der die Reinheit und das Gewicht von der US-Regierung garantiert werden. Alle Platinmünzen der Sorte American Eagle sind offizielles Zahlungsmittel in den USA.Die Münze mit einem Gewicht von 1 Unze hat einen Nennwert von 100 Dollar. Sie ist gleichwohl kaum im Umlauf. Die US-Münzprägestätte emittiert sie aufgrund des anhaltenden Investoreninteresses.

