Ob drahtlose Ohrstöpsel, Smartwatches oder andere Geräte: Der NFC-Standard WLC kann kompatible Geräte mit maximal einem Watt aufladen. Das für den Contactless-Standard Near Field Communication (NFC) verantwortliche NFC Forum hat einen Ladestandard freigegeben, mit dem die Technik auch zum drahtlosen Aufladen von kleinen Geräten genutzt werden kann. Die Wireless Charging Specification (WLC) überträgt maximal ein Watt Leistung an zu ladende Hardware. Das soll etwa für IoT-Sensoren und kleinere Gadgets sinnvoll sein. So wäre es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...