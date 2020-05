ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester hat der Schweizer Aktienmarkt den Donnerstag beendet. Nachdem er zuletzt den anderen Märkten vorausgelaufen war, blieb er nun hinter den meisten Börsen in Europa und der Wall Street zurück. Verantwortlich dafür waren Gewinnmitnahmen bei den zuletzt gut gelaufenen Pharmawerten. Ansonsten hat sich die Stimmung an den Märkten wieder entspannt.

Vor allem chinesische Konjunkturdaten machten Hoffnung. So lag der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im April bei 50,8 und deutete damit jüngst auf Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hin. Die Optimisten an der Börse hoffen darauf, dass auch Europa und dann die USA schnell wieder das Rezessionstal verlassen. Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten zumindest, dass die Zahl der neu hinzugekommenen Arbeitslosen nicht weiter gestiegen ist.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.618 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 57,75 (zuvor: 58,91) Millionen Aktien.

Gedrückt wurde der Markt von den schwergewichteten Pharmawerten, die zuletzt gut gelaufen waren. Roche verloren 1,5 Prozent und Novartis 0,5 Prozent. Eine Ausnahme waren die Titel des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon, die am Tag nach der Hauptversammlung um 4 Prozent vorrückten.

Konjunktursensible Werte profitierten von der aufkeimenden Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft. Adecco verteuerten sich um 3 Prozent und Lafargeholcim um 2,4 Prozent. Selbst die zuletzt eher gemiedenen Bankenwerte wurden gekauft. UBS gewannen 2,7 Prozent und Credit Suisse 2,3 Prozent.

Die UBS verweist darauf, dass sich das Sentiment für die Schweizer Uhrenproduzenten im April etwas verbessert hat. Die Kursgewinne der Aktien waren aber auch auf die starken Daten aus dem wichtigen Markt China zurückzuführen. Richemont gewannen 2,3 Prozent und Swatch 1,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.