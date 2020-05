Die Wiener Börse hat am Donnerstag klar im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich gegenüber dem Mittwoch-Schluss um 1,80 Prozent auf 2.224,57 Zähler. Eine starke internationale Börsenstimmung beflügelte auch den heimischen Aktienmarkt am Berichtstag. Die weiteren Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie in verschiedenen Staaten verbunden mit überraschend gut ausgefallenen Exportdaten ...

