BERLIN (AFP)--Die CDU/CSU hat im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" noch einmal zugelegt und kommt nun auf 39 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Umfrage des Instituts Infratest dimap von Mitte April. Die Grünen erreichen in der am Donnerstag veröffentlichten aktuellen Befragung 18 Prozent (minus eins) und bleiben damit zweitstärkste Kraft. Die SPD liegt nun bei 16 Prozent (minus eins). Für die AfD werden unverändert neun Prozent vorhergesagt. Die Linke legt um einen Prozentpunkt zu auf acht Prozent. Die FDP müsste mit unverändert fünf Prozent weiterhin um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Mögliche Zweier-Koalitionen wären damit weiterhin ein schwarz-grünes Bündnis oder eine Fortsetzung der Koalition von Union und SPD. Insgesamt 64 Prozent äußerten sich mit der Arbeit der derzeitigen Regierung zufrieden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreichte sogar einen Zustimmungswert von 68 Prozent. In der Frage nach dem Kanzlerkandidaten der Union stuften 53 Prozent Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder als geeignet ein. Er lag damit deutlich vor dem CDU-Politiker Friedrich Merz mit 33 Prozent, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit 27 Prozent und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen mit 21 Prozent. Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1503 Wahlberechtigte. Die Fehlerquote wurde je nach Prozentwert mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.

