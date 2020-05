FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Positiv wurden an der Börse die jüngsten Daten aus China aufgenommen. Diese belegen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft nach dem Lockdown im ersten Quartal bereits schnell wieder an Fahrt aufnimmt, ohne dass die Zahl der Corona-Erkrankten in die Höhe schießt. Nun wird darauf gehofft, dass dies auch in Deutschland und Europa gelingen wird. In den Innenstädten ist bereits zu fühlen, dass das Leben wieder zu pulsieren beginnt, auch auf den Straßen wird es voller. Ansonsten zeigt die Berichtssaison auf, dass es Krisen-Gewinner und -Verlierer gibt. Einige Trends werden sich wohl nicht wieder umkehren lassen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 10.759 Punkten.

Aktien der Krisen-Gewinner haussieren

Zu den Krisen-Gewinnern gehören Unternehmen wie Zalando und Zooplus. Wenn die Konsumenten nicht durch die Straßen schlendern können, um einzukaufen, kaufen sie im Internet. Ob nun Kleidung, Schuhe, Medikamente, Essen oder auch Tiernahrung - es wird per Mausklick gekauft und ins Haus geliefert. "Der Ausblick ist stark", sagte ein Händler über Zalando, die Aktie legte um 11,5 Prozent zu. Der Internet-Händler rechnet für das Gesamtjahr mit einem zweistelligen Wachstum und einem bereinigten EBIT zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Zooplus (plus 17,6 Prozent) hatte in der Vergangenheit Probleme, trotz des schnell steigenden Umsatzes Geld zu verdienen, dies soll sich in diesem Jahr ändern. Doch es gibt auch Verlierer. So hat Metro (minus 4,5 Prozent) im zweiten Geschäftsquartal die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus stark gespürt und unter dem Strich den Verlust aus fortgeführten Aktivitäten verdoppelt.

Aus dem DAX legte Munich Re nach Zahlenvorlage um 1,8 Prozent zu. Der Industriegase- und Engineering-Konzern Linde (plus 1,1 Prozent) ist trotz einer leichten Umsatzschwäche solide ins Jahr gestartet, hat aber den Jahresausblick reduziert. Bei Heidelcement plus 0,4 Prozent) verwiesen Analysten auf eine gute Preisentwicklung sowie niedrigere Kosten. Diese Effekte hätten geholfen, die Volumenrückgänge etwas aufzufangen. Adidas (plus 4,6 Prozent) und Puma (plus 8,1 Prozent) sind stark von dem Geschäft in Asien abhängig, was nun langsam wieder ins Laufen kommt. In der Folge kauften Anleger. Gut sind auch die Zahlen von Morphosys (plus 10,5 Prozent) ausgefallen, unter dem Strich fiel im ersten Quartal ein Gewinn von 195,5 Millionen Euro an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 102,2 (Vortag: 94,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,02 (Vortag: 4,11) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.759,27 +1,44% -18,79% DAX-Future 10.744,50 +1,18% -17,92% XDAX 10.748,85 +2,03% -18,16% MDAX 23.742,94 +2,86% -16,14% TecDAX 2.949,03 +2,19% -2,19% SDAX 10.571,47 +1,43% -15,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,94 54 ===

