Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Petro Welt Technologies +0,29% auf 1,715, davor 3 Tage im Plus (1,78% Zuwachs von 1,69 auf 1,71), Bawag +1,84% auf 28,82, davor 3 Tage im Minus (-8,77% Verlust von 31,02 auf 28,3), FACC +0,46% auf 6,61, davor 3 Tage im Minus (-9,99% Verlust von 7,31 auf 6,58). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Agrana 17,66 (MA200: 17,37, xU, davor 63 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank(schlechtester mit 1,67%), Eyemaxx Real Estate (schlechtester mit -32,02%), Beyond Meat (bester mit 26,01%), Goldbarren (100g, philoro) (bester mit 0,04%), Goldbarren (100g, philoro)(schlechtester mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...