Die Rübenbauern fuhren die Anbauflächen immer stärker zurück - von 40.000 Hektar vor einigen Jahren auf heuer nur mehr 26.000 Hektar. Der AGRANA-Konzern will nun eine von zwei Fabriken in Österreich - jene in Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf/Niederösterreich) - zusperren. Außer die Fläche steigt kommendes Jahr doch noch auf zumindest 38.000 Hektar an. Die Bauern fordern Lösungen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...