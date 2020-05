Das ausgewiesene und bereinigte EPS * des ersten Quartals 2020 betrug 1,11 bzw. 1,59 US-Dollar, verglichen mit 1,48 bzw. 1,53 US-Dollar im ersten Quartal 2019

Aufgrund der Ungewissheit über die Auswirkungen von COVID-19 hat das Unternehmen erklärt, dass seine frühere Prognose für den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2020, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und den Nettoumsatz nicht mehr zutreffend ist

WESTCHESTER, Illinois, USA, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (https://ir.ingredionincorporated.com/) (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den von der Gesellschaft vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"In diesen schwierigen Zeiten gilt die Geschäftstätigkeit von Ingredion als "wesentlich" für die Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelversorgung in den Ländern, in denen wir tätig sind", so Jim Zallie (https://www.ingredionincorporated.com/AboutUs/executiveleadershipteam/Zallie.html) , President und Chief Executive Officer von Ingredion. "Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter an vorderster Front, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen liefern. Ich möchte auch allen unseren Mitarbeitern weltweit meine tiefe Anerkennung für die unglaubliche Energie und das Engagement aussprechen, das sie seit Beginn dieser Krise gezeigt haben. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, unsere Kunden und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu bedienen und die Geschäftskontinuität aufrecht zu erhalten."

*Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes EPS"), das bereinigte operative Ergebnis und der bereinigte effektive Ertragsteuersatz sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen.

"Wir sind mit den Betriebs- und Finanzergebnissen für das erste Quartal sehr zufrieden. Inmitten der makroökonomischen Störungen verzeichneten wir eine solide Nachfrage nach unseren Produkten und konnten unser Spezialitäten-Portfolio weiter ausbauen. Wir haben unsere Organisation weiter gestrafft, um im Rahmen unseres Kostensenkungsprogramms Cost Smart (https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-details/ingredion-announces-125-million-cost-savings-program-drive) , das auf dem besten Weg ist, unser Einsparungsziel für 2020 zu erreichen, die betriebliche Effizienz zu maximieren. Nach dem Ende des Quartals haben wir unsere Driving Growth Roadmap (https://ir.ingredionincorporated.com/driving-growth-roadmap) vorangetrieben, indem wir die anstehende Übernahme von PureCircle angekündigt haben, eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich der hochintensiven natürlichen Stevia-Süßungsmittel, das unsere Möglichkeiten zur Zuckerreduktion erweitert", fuhr Zallie fort.

"Im zweiten Quartal erwarten wir eine starke Nachfrage nach Inhaltsstoffen, die in traditionellen verpackten Lebensmittelprodukten enthalten sind, wie sie überwiegend im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Die Pandemie hat jedoch den Verkehr in der Gastronomie erheblich beeinträchtigt, und wir erwarten geringere Umsätze bei Inhaltsstoffen für Mahlzeiten und Getränke, die außer Haus verzehrt werden", erklärte Zallie.

"Obwohl wir mit beispiellosen Unbekannten konfrontiert sind, bin ich zuversichtlich, dass sich unsere Teams den einzigartigen Herausforderungen, die vor uns liegen, stellen und sich schnell anpassen werden, um unser Unternehmen bestmöglich für langfristiges Wachstum und Wertschöpfung für alle Beteiligten zu positionieren", schloss Zallie.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

1Q19 1Q20 Reported EPS $ 1.48 $ 1.11 Acquisition/Integration Costs $ 0.01 - Restructuring/Impairment Costs $ 0.05 $ 0.16 Discrete Tax Items $ (0.01 ) $ 0.32 Adjusted EPS** $ 1.53 $ 1.59



Geschätzte Faktoren, die die Veränderung des ausgewiesenen und bereinigten EPS beeinflussen

1Q20 Margin 0.11 Volume (0.02 ) Foreign exchange (0.05 ) Other income (0.01 ) Total operating items 0.03 Other non-operating income - Financing costs 0.04 Shares outstanding (0.01 ) Tax rate - Non-controlling interest - Total non-operating items 0.03 Total items affecting EPS** $ 0.06

**Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben

Finanzielle Highlights

Zum 31. März 2020 beliefen sich die Gesamtverschuldung sowie die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen auf 1,9 Milliarden US-Dollar bzw. 280 Millionen US-Dollar gegenüber 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. 268 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2019. Der Anstieg der Gesamtverschuldung ist im Wesentlichen auf den Zeitpunkt der Kreditaufnahmen zurückzuführen.

Die liquiden Mittel aus dem operativen Geschäft zum 31. März 2020 betrugen 65 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 47 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der vornehmlich auf die positive Entwicklung des Betriebskapitals zurückzuführen war.

Die Nettofinanzierungskosten waren aufgrund niedrigerer Zinsaufwendungen mit 18 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 4 Millionen US-Dollar niedriger als im Vorjahreszeitraum.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das Quartal betrugen 42,6 Prozent bzw. 26,0 Prozent im Vergleich zu 26,6 Prozent bzw. 27,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen Satzes war auf eine einzelne Steuerrückstellung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar aufgrund des 24-prozentigen Wertverlusts des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar im ersten Quartal zurückzuführen.

Die Investitionsausgaben im ersten Quartal betrugen 98 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 18 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der auf den Zeitpunkt von Barzahlungen zur Unterstützung unserer Investitionen in pflanzliche Proteine und andere Wachstumsprojekte zurückzuführen war.

Am 9. April 2020 gab das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von PureCircle bekannt, eines Unternehmens auf den Bermudas, das an der Londoner Börse gehandelt wird. Es wird erwartet, dass die Transaktion vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und Aktionäre sowie der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen im dritten Quartal 2020 abgeschlossen wird.

Geschäftsverlauf

Ingredion



Summe Nettoumsatz

$ in millions 2019 FX Impact Volume Price mix 2020 % change % change

excl. FX First quarter 1,536 -40 4 43 1,543 - 3 %

Ausgewiesenes Betriebsergebnis

$ in millions 2019 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment 2020 % change % change

excl. FX First quarter 161 -5 6 1 -10 153 (5 )% (2 )%

Bereinigtes Betriebsergebnis

$ in millions 2019 FX Impact Business

Drivers 2020 % change % change

excl. FX First quarter 166 -5 6 167 1 % 4 %

Nettoumsatz

Der Nettoumsatz im ersten Quartal war gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert, da ein günstiger Preismix durch Wechselkurseffekte ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg der Nettoumsatz um 3 Prozent.

Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das Quartal betrug 153 Millionen US-Dollar bzw. 167 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5 Prozent bzw. ein Anstieg von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen Betriebsergebnisses war im Wesentlichen auf Anlagenschließungen und Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Cost-Smart-Programm zurückzuführen, die teilweise durch einen verbesserten Preismix ausgeglichen wurden. Der Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses resultierte aus dem verbesserten Preismix. Unter Ausschluss der Wechselkurseffekte stieg das bereinigte Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis des ersten Quartals war 14 Millionen US-Dollar niedriger als das bereinigte Betriebsergebnis, was auf Anlagenschließungen und Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Cost-Smart-Programm zurückzuführen war.

Nordamerika



Nettoumsatz

$ in millions 2019 FX Impact Volume Price mix 2020 % change % change

excl. FX First quarter 951 -1 -8 21 963 1 % 1 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business

Drivers 2020 % change % change

excl. FX First quarter 125 - - 125 - -

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis des ersten Quartals betrug 125 Millionen US-Dollar und war damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert. Ein verbesserter Preis-Mix und höhere Mengen bei Spezialitäten wurden durch höhere Kosten für Mais aufgrund des Zeitpunkts der Marktbewertung zur Absicherung aufgezehrt.

Südamerika



Nettoumsatz

$ in millions 2019 FX Impact Volume Price mix 2020 % change % change

excl. FX First quarter 228 -25 13 21 237 4 % 15 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business

Drivers 2020 % change % change

excl. FX First quarter 18 -3 11 26 44 % 61 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis des ersten Quartals betrug 26 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 8 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Höhere Rohstoffkosten und Wechselkurseffekte wurden durch den günstigen Preismix und größere Mengen mehr als ausgeglichen. Unter Ausschluss der Wechselkurseffekte stieg das Betriebsergebnis für das Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 61 Prozent. ANMERKUNG: Argentinien wurde gemäß Hochinflationsbilanzierung in US-Dollar verbucht.

Asien-Pazifik



Nettoumsatz

$ in millions 2019 FX Impact Volume Price mix 2020 % change % change

excl. FX First quarter 203 -5 -6 -3 189 -7 % -4 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business

Drivers 2020 % change % change

excl. FX First quarter 20 - - 20 - -

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis des ersten Quartals betrug 20 Millionen US-Dollar und war damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert. Die negativen Auswirkungen der durch COVID-19 verursachten Störungen auf die Mengen wurden durch niedrigere Betriebskosten ausgeglichen.

Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)

Nettoumsatz

$ in millions 2019 FX Impact Volume Price mix 2020 % change % change

excl. FX First quarter 154 -9 5 4 154 - 6 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business

Drivers 2020 % change % change

excl. FX First quarter 24 -2 5 27 13 % 21 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis des ersten Quartals betrug 27 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr, da die Wechselkurseffekte durch den günstigen Preismix mehr als ausgeglichen wurden. Unter Ausschluss der Wechselkurseffekte stieg das Betriebsergebnis für das Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent.

Dividenden

Im März 2020 hielt das Unternehmen an der Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar pro Aktie fest und zahlte Dividenden im ersten Quartal in Höhe von 42 Millionen US-Dollar aus.

Prognose für 2020

Aufgrund der Ungewissheit über die Auswirkungen von COVID-19 hat das Unternehmen erklärt, dass seine frühere Prognose für den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2020, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und den Nettoumsatz nicht mehr zutreffend ist. Die Auswirkungen von COVID-19 waren im ersten Quartal relativ gering. Wir beobachteten höhere Volumina in traditionelleren Kanälen, da die Verbraucher in Erwartung von Kontaktsperren und der Anweisung, zu Hause zu bleiben, ihre Vorratskammern aufstockten. Wir gehen davon aus, dass diese Kanäle weiterhin gute Ergebnisse erzielen werden. Im Lebensmitteldienstleistungssektor besteht allerdings eine erhebliche Unsicherheit darüber, wann und wie schnell die Kundenströme und Verkäufe wieder zunehmen.

In Südamerika befindet sich die Pandemie in einer früheren Phase. Wir erwarten erhebliche negative Auswirkungen auf den Lebensmitteldienstleistungs-, Brauerei- und Süßwarensektor. In Nordamerika gehen wir von einer geringeren Nachfrage im Bereich Lebensmitteldienstleistungen aus und insbesondere in Mexiko von rückläufigen Volumina in der Brauindustrie aufgrund der von der Regierung auferlegten

COVID-19-Verfügungen.

In der EMEA-Region erwarten wir starke Verkaufszahlen in Europa im Bereich Spezialitäten, aber rückläufige Mengen in Pakistan. In der Asien-Pazifik-Region erleben wir angesichts der Aufhebung der Beschränkungen eine relativ starke Erholung der Nachfrage. Es ist jedoch noch zu früh, um beurteilen zu können, ob diese Erholung nachhaltig sein wird.

Der effektive Steuersatz für das Gesamtjahr wird voraussichtlich in einer Größenordnung von 28,5-32 Prozent liegen und der bereinigte effektive Steuersatz dürfte etwa 26-27 Prozent betragen.

Die zugesagten Kapitalinvestitionen werden voraussichtlich zwischen 285 Millionen und 305 Millionen US-Dollar liegen, sofern die Ausrüstungsaufträge, der Zugang zu unseren Standorten und die Sicherheit der Auftragnehmer aufrechterhalten werden können.

Telefonkonferenz und Webcast-Details

Ingredion wird heute um 9:00 Uhr EST (8:00 Uhr CT) eine Telefonkonferenz durchführen, die von Jim Zallie, Präsident und Chief Executive Officer, sowie James Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit als Webcast übertragen und beinhaltet eine Präsentation, die auf der Website von Ingredion unter https://ir.ingredionincorporated.com/ (https://ir.ingredionincorporated.com/) verfügbar ist. Wählen Sie hierzu die Option "Events and Presentations" im Menü "News and Events" aus. Die Präsentation wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz zum Download bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts steht für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/ (https://ir.ingredionincorporated.com/) zur Verfügung.

Anstehende Mitteilungen

Jim Zallie und James Gray nehmen an der virtuellen BMO Farm-to-Market-Konferenz am 13. Mai 2020 um 11:20 Uhr EST teil. Die Präsentation wird auf der Website des Unternehmens, https://ir.ingredionincorporated.com/ (https://ir.ingredionincorporated.com/) , unter "Events and Presentations" im Menü "News and Events" verfügbar sein. Außerdem führt Ingredion am Mittwoch, den 20. Mai 2020 um 9:00 Uhr CT seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre virtuell durch. Die Teilnahme an der Jahresversammlung ist unter www.virtualshareholdermeeting.com/INGR2020 (http://www.virtualshareholdermeeting.com/INGR2020) möglich.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Zutatenlösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen. Mit den Innovationszentren von Ingredion Idea Labs auf der ganzen Welt und mehr als 11.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/) .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine effektiven Steuersätze und zugesagten Kapitalinvestitionen im Jahr 2020 sowie alle Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten zugrunde liegen. Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Negativ identifiziert werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in dieser Mitteilung oder auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen Aussagen geäußerten oder impliziten Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem sich ändernder Konsumpräferenzen, unter Einbezug derjenigen, die sich auf High-Fructose-Corn-Sirup beziehen; der Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, Geschäfts- und Marktbedingungen, die sich auf die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern auswirken, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen und verkaufen, darunter insbesondere die wirtschaftlichen, währungspolitischen und politischen Bedingungen in Südamerika und die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Europa und ihre Auswirkungen auf unsere Absatzmengen und Preise unserer Produkte, unseren Zugang zu Kreditmärkten sowie unsere Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber Kunden einzuziehen; nachteilige Veränderungen der Anlagerenditen aus unserem Pensionsvermögen; die zukünftige finanzielle Entwicklung wichtiger Branchen, die wir bedienen und in denen wir einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes erwirtschaften, einschließlich der Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die Unsicherheit in Bezug auf die Akzeptanz von Produkten, die durch genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu Preisen oder Qualitäten zu entwickeln oder zu erwerben, die den Erwartungen entsprechen; Änderungen der Politik, Gesetze oder Vorschriften in den USA und anderen Ländern sowie Kosten für die Einhaltung von Rechtsvorschriften; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisraffinerieindustrie und verwandten Branchen, auch im Hinblick auf die Märkte und Preise für unsere Haupt- und Nebenprodukte, insbesondere Maisöl; die Verfügbarkeit von Rohstoffen, darunter Kartoffelstärke, Tapioka, Gummi arabicum und die spezifischen Maissorten, auf denen einige unserer Produkte basieren, sowie unsere Fähigkeit, potenzielle Kostensteigerungen bei Mais oder anderen Rohstoffen an die Kunden weiterzugeben; Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energien; unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets zu erreichen und erwartete Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf unsere Fähigkeit, geplante Instandhaltungs- und Investitionsprojekte zeit- und budgetgerecht abzuschließen und die erwarteten Einsparungen im Rahmen unseres Cost-Smart-Programms zu erzielen, sowie im Hinblick auf Fracht- und Versandkosten; die Auswirkungen der Finanz- und Kapitalmärkte auf unsere Kreditkosten, auch infolge von Fremdwährungsschwankungen, Zins- und Wechselkursschwankungen und Marktvolatilität und der damit verbundenen Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; die möglichen Folgen des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen oder strategische Allianzen erfolgreich zu identifizieren und zu günstigen Bedingungen abzuschließen, sowie unsere Fähigkeit, akquirierte Unternehmen erfolgreich zu integrieren bzw. strategische Allianzen zu implementieren und aufrechtzuerhalten und erwartete Synergien in Bezug auf alle vorgenannten Punkte zu erzielen; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsstätten oder in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Kessel; Risiken im Zusammenhang mit der Produktsicherheit und -qualität und der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Lebensmittelsicherheit; wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern mit ausländischen Währungen und dem Versand von Produkten zwischen Ländern verbunden sind, einschließlich in Bezug auf Zölle, Quoten und Abgaben; Störungen, Sicherheitsverletzungen oder Ausfälle, die unsere IT-Systeme, Prozesse und Standorte beeinträchtigen könnten; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die potenziellen Auswirkungen von Klima, Naturkatastrophen, Kriegen oder ähnlichen feindseligen Handlungen, Terrorakten und -drohungen sowie des Ausbruchs oder des Fortbestehens von Pandemien wie COVID 19 und anderen bedeutenden Ereignissen auf unser Unternehmen; die potenzielle Erfassung von Wertminderungen auf Geschäfts- oder immaterielle Vermögenswerte; Änderungen unserer Steuersätze oder Risiken durch zusätzliche Einkommenssteuerverbindlichkeiten; und unsere Fähigkeit, Mittel zu angemessenen Preisen aufzubringen, um Wachstum zu erzielen und unsere Geschäftstätigkeit auszuweiten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und weiteren Informationen, die in unserem Geschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf den Formularen 10-Q und 8-K enthalten sind.

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months

Ended March 31, Change

% 2020 2019 Net sales $ 1,543 $ 1,536 0 % Cost of sales 1,220 1,220 Gross profit 323 316 2 % Operating expenses 154 150 3 % Other income, net 2 1 Restructuring/impairment charges 14 4 Operating income 153 161 (5 %) Financing costs, net 18 22 Other, non-operating expense (income), net (1 ) - Income before income taxes 136 139 (2 %) Provision for income taxes 58 37 Net income 78 102 (24 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 2 Net income attributable to Ingredion $ 75 $ 100 (25 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.1 66.8 Diluted 67.8 67.4 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.12 $ 1.50 (25 %) Diluted $ 1.11 $ 1.48 (25 %)

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) March 31, 2020 December 31, 2019 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 278 $ 264 Short-term investments 2 4 Accounts receivable - net 996 977 Inventories 857 861 Prepaid expenses 55 54 Total current assets 2,188 2,160 Property, plant and equipment - net 2,208 2,306 Goodwill 787 801 Other intangible assets - net 427 437 Operating lease assets 147 151 Deferred income tax assets 16 13 Other assets 179 172 Total assets $ 5,952 $ 6,040 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 77 $ 82 Accounts payable and accrued liabilities 860 885 Total current liabilities 937 967 Non-current liabilities 205 220 Long-term debt 1,871 1,766 Non-current operating lease liabilities 115 120 Deferred income tax liabilities 174 195 Share-based payments subject to redemption 23 31 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25,000,000 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200,000,000 shares - $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at March 31, 2020 and December 31, 2019 1 1 Additional paid-in capital 1,142 1,137 Less: Treasury stock (common stock; 10,772,260 and 10,993,388 shares at March 31, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost (1,028 ) (1,040 ) Accumulated other comprehensive loss (1,322 ) (1,158 ) Retained earnings 3,813 3,780 Total Ingredion stockholders' equity 2,606 2,720 Non-controlling interests 21 21 Total equity 2,627 2,741 Total liabilities and equity $ 5,952 $ 6,040

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Three Months

Ended March 31, (in millions) 2020 2019 Cash provided by operating activities: Net income $ 78 $ 102 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 54 51 Mechanical stores expense 13 13 Deferred income taxes - 5 Margin accounts (20 ) 1 Changes in other trade working capital (85 ) (171 ) Other 25 17 Cash provided by operating activities 65 18 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (98 ) (80 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired - (41 ) Short-term investments 2 3 Cash used for investing activities (96 ) (118 ) Cash used for financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 102 8 Repurchases of common stock, net - 63 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 2 (1 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (42 ) (42 ) Cash provided by financing activities 62 28 Effect of foreign exchange rate changes on cash (17 ) - Increase (decrease) in cash and cash equivalents 14 (72 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 264 327 Cash and cash equivalents, end of period $ 278 $ 255

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

March 31, Change 2020 2019 Change Excl. FX Net Sales North America $ 963 $ 951 1 % 1 % South America 237 228 4 % 15 % Asia-Pacific 189 203 (7 %) (4 %) EMEA 154 154 0 % 6 % Total Net Sales $ 1,543 $ 1,536 0 % 3 % Operating Income North America $ 125 $ 125 0 % 0 % South America 26 18 44 % 61 % Asia-Pacific 20 20 0 % 0 % EMEA 27 24 13 % 21 % Corporate (31 ) (21 ) (48 %) (48 %) Sub-total 167 166 1 % 4 % Acquisition/integration costs - (1 ) Restructuring/impairment charges (14 ) (4 ) Total Operating Income $ 153 $ 161 (5 %) (2 %)

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, verwenden wir nicht auf GAAP basierende historische Finanzkennzahlen, die bestimmte GAAP-Posten, z. B. Erwerbs- und Integrationskosten, Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten, die Steuerrückstellung für Mexiko und bestimmte andere Sonderposten, ausschließen. Im Allgemeinen verwenden wir den Begriff "bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Beträge beziehen.



Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.



Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind diese Kennzahlen nicht unbedingt mit denen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden historischen Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 75 $ 1.11 $ 100 $ 1.48 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $- million for the three months ended March 31, 2020 and 2019 (i) - - 1 0.01 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $3 million and $1 million for the three months ended March 31, 2020 and 2019, respectively (ii) 11 0.16 3 0.05 Discrete tax item - Mexico (iii) 22 0.32 (1 ) (0.01 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 108 $ 1.59 $ 103 $ 1.53 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. Erläuterungen (i) Der Berichtszeitraum 2019 beinhaltet die mit der Übernahme und Integration des von Western Polymer, LLC, erworbenen Geschäfts verbundenen Kosten. (ii) Im ersten Quartal 2020 wies das Unternehmen Umstrukturierungs-/Wertminderungskosten von 14 Millionen US-Dollar vor Steuern aus. Diese setzen sich zusammen aus Umstrukturierungskosten im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms in Höhe von 9 Millionen US-Dollar und Mitarbeiter- und sonstigen Kosten in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, einschließlich der mit unserem Cost Smart SG&A-Programm verbundenen Fachdienstleistungen. Im ersten Quartal 2019 wies das Unternehmen Umstrukturierungskosten in Höhe von 4 Millionen US-Dollar vor Steuern aus. Diese setzen sich zusammen aus Abfindungszahlungen an Mitarbeiter und sonstigen Kosten im Rahmen des Cost Smart SG&A-Programms in Höhe von 3 Millionen US-Dollar und Umstrukturierungskosten in Höhe von 1 Million US-Dollar im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms im Zusammenhang mit der Einstellung der Nassvermahlung im Werk Stockton in Kalifornien, USA. (iii) Die einzelne Steuerposition stellt die Auswirkung der Verwendung des US-Dollars als Basiswährung für die Tochtergesellschaften des Unternehmens in Mexiko dar. Der effektive Steuersatz (effective tax rate, ETR) Mexikos wird stark durch die Neubewertung des auf den mexikanischen Peso lautenden Abschlusses in US-Dollar beeinflusst. Im ersten Quartal zum 31. März 2020 wurde aufgrund der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar in diesem Zeitraum eine einzelne Steuerrückstellung von 22 Millionen US-Dollar erfasst, im Vergleich zu einem einzelnen Steuervorteil von 1 Million US-Dollar in den ersten drei Monaten zum 31. März 2019. II. Nicht auf GAAP basierende Informationen (Fortsetzung) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended March 31, (in millions, pre-tax) 2020 2019 Operating income $ 153 $ 161 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 1 Restructuring/impairment charges (ii) 14 4 Non-GAAP adjusted operating income $ 167 $ 166 For notes (i) through (ii) see notes (i) through (ii) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen (Fortsetzung) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 136 $ 58 42.6 % Add back: Restructuring/impairment charges (ii) 14 3 Discrete tax item - Mexico (iii) - (22 ) Adjusted Non-GAAP $ 150 $ 39 26.0 % Three Months Ended March 31, 2019 Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 139 $ 37 26.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 1 - Restructuring/impairment charges (ii) 4 1 Discrete tax item - Mexico (iii) - 1 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 39 27.1 % Für die Erläuterungen (i) bis (iii) siehe Erläuterungen (i) bis (iii), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen (Fortsetzung) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Anticipated Effective Tax Rate Range for Full Year 2020 Low End High End GAAP ETR 28.5 % 32.0 % Add: Restructuring/impairment charges (ii) 0.9 % 0.9 % Discrete tax item - Mexico (iii) -2.8 % -5.2 % Other tax matters (iv) 0.5 % 0.5 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (v) -1.1 % -1.2 % Adjusted ETR 26.0 % 27.0 % Die vorstehende Darlegung ist eine Überleitung unseres erwarteten GAAP-ETR für das Gesamtjahr 2020 auf unseren erwarteten bereinigten ETR für das Gesamtjahr 2020. Die oben genannten Beträge spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres ungewissen Timings, ihrer Wirkung und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Zu diesen Beträgen zählen unter anderem Erwerbs- und Integrationskosten, Wertminderungs- und Umstrukturierungskosten sowie bestimmte andere Sonderposten. Diese Posten sind in der Regel nicht in unserer bereinigten ETR-Prognose enthalten. Daher sind wir überzeugt, bessere Prognosen in Bezug auf den bereinigten ETR als auf den GAAP-ETR treffen zu können. (ii) Zeigt die aktuellen Schätzwerte für die mit dem Cost-Smart-Kostensenkungs- und dem SG&A-Programm verbundenen Umstrukturierungskosten im Jahr 2020. Nach Genehmigung der spezifischen Projekte innerhalb dieser Programme werden die Schätzwerte überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. (iii) Geschätzte Auswirkung der Wertentwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar. Da das Unternehmen den US-Dollar als Basiswährung für seine Tochtergesellschaften in Mexiko verwendet, wird sein effektiver Steuersatz stark von der Neubewertung des auf den mexikanischen Peso lautenden Abschlusses in US-Dollar beeinflusst. Die Wertentwicklung des mexikanischen Peso führte zu erheblichen steuerpflichtigen Umrechnungsgewinnen oder -verlusten auf in Mexiko gehaltene monetäre Netto-US-Dollar-Vermögenswerte, für die es keinen entsprechenden Gewinn vor Steuern gibt. (iv) Dies bezieht sich auf andere Steuerzahlungen und die Umkehrung von Zinsen und Strafen für Steuerrückstellungen. (v) Indirekte Auswirkungen des Steuersatzes nach Posten (ii) bis (iv).

ANSPRECHPARTNER:

Investoren: Tiffany Willis, 708-551-2592

Presse: Becca Hary, 708-551-2602