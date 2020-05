ESSEN (dpa-AFX) - Instone Real Estate kassiert seinen Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise. Die Bautätigkeit sei gleich, aber die Nachfrage schwächer, teilte der SDax -Konzern am Donnerstagabend in Essen mit, der entwickelt. Auf Tradegate fiel die Aktie auf die Nachricht hin.



Im ersten Quartal hatte der Wohnimmobilienentwickler einen Umsatz von 99,7 Millionen Euro erzielt, 18,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 18 Millionen Euro, ein Plus von 14,6 Prozent.



Für 2021 und 2022 bestätigt der Vorstand die bestehenden mittelfristigen Ziele für die bereinigten Umsatzerlöse. Für 2021 sind das 900 Millionen bis eine Milliarde Euro, für 2022 mehr als eine Milliarde Euro. Dabei geht das Unternehmen für 2021 von einem bereinigten Konzernergebnis von mindestens 90 Millionen Euro aus. 2021 sei erstmals eine Dividende geplant und zwar von rund 30 Prozent des bereinigten Ergebnisses.



Das Unternehmen will die endgültigen Quartalszahlen am 28. Mai veröffentlichen./fba/he

