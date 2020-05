LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 475 auf 485 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine beibehaltene Prognose für das Geschäftsjahr rücke bei dem Insulin-Hersteller in ein konservatives Licht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Gewinnrisiken hätten jetzt einen Boden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 17:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

