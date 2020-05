Verleihung des 40-Millionen-Dollar-Erstauftrags der Verstärkungs-Armee für Black Hornets Anfang 2019

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab bekannt, dass es von der US-Armee einen zusätzlichen Auftrag über 20,6 Millionen Dollar für die Lieferung seiner persönlichen Aufklärungssysteme (PRS) FLIR Black Hornet 3 erhalten hat. Die fortschrittlichen unbemannten Nano-Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) werden die Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten auf Platoon- und kleiner Einheitsebene im Rahmen des "Soldier Borne Sensor"-Programms (SBS) der Armee unterstützen.

Extremely light, nearly silent, and with a flight time up to 25 minutes, the combat-proven, pocket-sized FLIR Black Hornet transmits live video and HD still images back to the operator. Its information feed provides soldiers with immediate covert situational awareness to help them perform missions more effectively. FLIR has delivered more than 12,000 Black Hornet nano-UAVs to defense and security forces worldwide. (Photo: Business Wire)