Arbeit zur Reduzierung von Plastikabfall in Ghana und zur Unterstützung von Unternehmerinnen

Die Alliance to End Plastic Waste (die Allianz) kündigte heute eine Partnerschaft mit der ASASE Foundation an, um Unternehmerinnen zu unterstützen, die sich für die Reduzierung von Plastikabfällen in der Gemeinde einsetzen. Die Initiative mit dem Namen Closing the Loop nutzt ein Kreislaufwirtschaftsmodell, um es lokalen Gemeinden zu ermöglichen, von weggeworfenen Kunststoffabfällen zu profitieren, indem sie diese sammeln, wiederaufbereiten und weiterverkaufen.

Die Schließung des Kreislaufs ist der Startschuss für die Unterstützung des Bündnisses für Projekte in Afrika. Es wurde von ASASE erstmals 2018 ins Leben gerufen, um Startkapital für die Ausrüstung einer Wiederaufbereitungsanlage für Kunststoffabfälle bereitzustellen und Unternehmerinnen technische und betriebswirtschaftliche Schulungen anzubieten, damit sie die Recyclinganlage gewinnbringend betreiben können. In den ersten zwölf Monaten wurden durch das Projekt acht Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen und 35 (metrische) Tonnen Kunststoff aus Abfällen umgeleitet. Durch die Partnerschaft mit dem Bündnis wird die Kapazität der Wiederaufbereitungsanlage erhöht, um 2.000 (metrische) Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr umzuleiten und noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen.

"Ein wichtiger Pfeiler bei der Beseitigung von Kunststoffabfällen in der Umwelt ist die nachhaltige Wirkung, die sie auf das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften haben werden. Unsere Partnerschaft mit ASASE ist besonders bedeutsam, weil "Closing the Loop" der richtige Schritt in Richtung eines Kreislaufwirtschaftsmodells ist. Sie kommt direkt denjenigen zugute, die in Gebieten leben, die keinen Zugang zu Sammel- und Sortiersystemen für Kunststoffabfälle haben. Diese Initiative ist eine einfache, aber skalierbare Aktion, die die inspirierenden Frauen in Ghana unterstützt, die Gemeinden auf dem Weg zur Beendigung des Plastikmülls in der Umwelt aufbauen", sagte Jacob Duer, President und CEO der Alliance to End Plastic Waste.

"Was wir in unserer Partnerschaft mit der Alliance to End Plastic Waste am meisten schätzen, ist der Zugang zum Fachwissen im Bereich des Abfallmanagements, das wir jetzt in unserem Projekt nutzen können, wodurch die Wirkung der von der Alliance für unser Projekt bereitgestellten Mittel effektiv vervielfacht wird", kommentiert Dana Mosora, Founder und Managing Director der ASASE Foundation.

Die Partnerschaft hat auch die Möglichkeit eröffnet, das Fachwissen des akademischen Partners, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, in den Bereichen der Entwicklung neuer Endmarktanwendungen und der Konzeption eines neuen Finanzierungssystems für die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen in Ghana einzubringen.

Die Recyclinganlage verarbeitet eine Reihe von Kunststoffabfällen, von Wasserbeuteln (LDPE) über Shampoo- und Waschmittelflaschen (HDPE) bis hin zu großen Speiseölbehältern (HDPE), und wandelt sie in Mahlgut um. Das Mahlgut wird dann an Recyclingunternehmen verkauft, die daraus Gegenstände wie Pflastersteine, Bau- und Waschbeckenfolien und Auskleidungen herstellen, von denen der größte Teil zurück in die Gemeinde gelangt.

Die Alliance to End Plastic Waste ist eine gemeinnützige Organisation, die Industrie, Regierung, Gemeinden und Zivilgesellschaft im Kampf für ein Ende des Kunststoffabfalls zusammenbringt.

Die ASASE Foundationermöglicht es ghanaischen Unternehmerinnen, eine Schlüsselrolle bei der Verwertung des Plastikmülls von Accra zum Nutzen ihrer eigenen Gemeinden zu spielen.

