Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 7 mai/May 2020)- Raffles Financial Group Limited, the issuer resulting from a Fundamental Change of Explorex Resoures Inc. (EX), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents are available at www.thecse.com.

Raffles Financial is an established Singapore company with an office in Hong Kong that provides an array of financial advisory services. Raffles Financial is registered with the Monetary Authority of Singapore as an exempt corporate finance adviser. Unlike large investment banks and self-employed financial consultants, Raffles Financial offers customised public listing advisory, arrangement and anchoring-investors services by working with audit, legal, tax and banking professionals. Raffles Financial intends to expand its business by investing in businesses which meet its investment criteria and guidelines.

Raffles Financial Group Limited, l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Explorex Resoures Inc. (EX), a été approuvé pour l'inscription.

Les documents de cotation et de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Raffles Financial est une société établie à Singapour avec un bureau à Hong Kong qui fournit une gamme de services de conseil financier. Raffles Financial est enregistré auprès de la Monetary Authority of Singapore en tant que conseiller en financement des entreprises exonéré. Contrairement aux grandes banques d'investissement et aux consultants financiers indépendants, Raffles Financial propose des services personnalisés de conseil, d'arrangement et d'ancrage des investisseurs en matière de cotation en travaillant avec des professionnels de l'audit, du juridique, de la fiscalité et de la banque. Raffles Financial a l'intention d'étendre ses activités en investissant dans des entreprises qui répondent à ses critères et directives d'investissement.

Issuer/Émetteur: Raffles Financial Group Limited Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RICH Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 50 080 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 72 086 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: G7353K 10 6 ISIN : KY G7353K 10 6 7 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 30217F300/CA30217F3007 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 25.94658 Old for 1 New/25.94658 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 11 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: AST Trust Company (Canada)

The Exchange is accepting Market Maker applications for RICH. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com