Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts001/08.05.2020/04:30) - Bald geht es wieder los: die Gastronomie-Branche darf offiziell ab dem 11. Mai 2020 wieder ihre Türen öffnen. Jetzt stellt sich für jedes Gastronomie-Unternehmen in der Schweiz dieselbe Frage: "Öffnen wir unseren Betrieb oder sind die Anforderungen einfach nicht zu bewältigen?" Damit sich diese Frage vorab erübrigt, hat die Firma Precom Group AG ein kostengünstiges und recyclebares Produkt lanciert, welches helfen soll, mehr Kunden im Restaurant zu bewirtschaften, ohne die Schutzmassnahmen des BAGs zu ignorieren. "GastroWalls" - Die nachhaltigste Trennwand der Schweiz Die "GastroWalls", welche aus 16 Millimeter dickem Wabenkarton bestehen, sind auf die Vorgaben des Bundes abgestimmt und bieten einen optimalen Schutz zwischen den Esstischen. Diese werden in einem unauffälligen Look geliefert und lassen sich in jedes Gastronomie-Raumkonzept integrieren. Welche Vorteile ergeben sich durch die "GastroWalls"? * Sie erfüllen die Anforderungen des Bundes * Bieten eine kostengünstige Gesamtlösung an * Werden in der Schweiz produziert und hergestellt * Bestehen zu 100 % aus recyclebarem Material * Sind einfach im Aufbau und schnell einsetzbar Geliefert werden die "GastroWalls" mit langen und kurzen Sockel, damit diese entweder auf dem Boden stehend oder auf Esstischen platziert werden können. Produktdetails: Das Handling der "GastroWalls" ist unkompliziert gestaltet: Die Wände benötigen keine grosse Abstellfläche, da diese im unteren Teil auf einem Sockel aufgestellt werden. Der eigentliche Schutz spielt sich im oberen Teil der Konstruktion ab. Weitere Informationen zu unserem Projekt: https://gastrowalls.ch/ (Ende) Aussender: Precom Group AG Ansprechpartner: Thomas Tel.: +41 41 500 75 50 E-Mail: info@precomgroup.ch Website: www.precomgroup.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200508001

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 22:30 ET (02:30 GMT)