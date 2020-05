Medieninformation

Datacolor im ersten Halbjahr 2019/20

Weiterhin Fokus auf Produktentwicklungen und neue Arbeitsprozesse - Bedeutung Asiens hat weiter zugenommen

Der von der weltweiten Ausbreitung der Pandemie ausgelöste Wirtschaftsabschwung belastete die Geschäftsentwicklung der Datacolor AG bereits im ersten Halbjahr 2019/20. Der Auftragseingang flachte gegen Ende der Berichtsperiode merklich ab, und der Auftragsbestand ist bis zum Periodenende nahezu abgearbeitet worden. Der Nettoumsatz ging um -11,8% (in Lokalwährung -11,3%) auf USD 35,1 Mio. (Vorjahr: USD 39,7 Mio.) zurück. Aufgrund des Lockdowns, der von der chinesischen Regierung zur Eindämmung des Virus während vier Wochen im Januar und Februar 2020 verordnet worden war, verzögerte sich zeitweise die Auslieferung der Produkte im Werk der Datacolor in Suzhou, China. Inzwischen ist die Produktionsstätte wieder im vollen Umfang in Betrieb und uneingeschränkt lieferfähig.

Trotz erneut gestiegener Importzölle auf Lieferungen aus der Produktion von Datacolor in China in die USA und einem tieferen Umsatzvolumen erreichte die Bruttogewinnmarge im ersten Halbjahr 2019/20 hohe 65,9% (67,4%). Das operative Ergebnis EBIT belief sich auf USD 2,8 Mio. (USD 3,3 Mio.). Dank der strikten Kostenkontrolle und der dem ungünstigen Geschäftsgang entsprechenden Kürzungen der variablen Vergütungen konnten die EBITDA-Marge mit 10,5% (10,9%) und die EBIT-Marge mit 8,0% (8,4%) nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden. Dies, obwohl die mit dem notwendigen Personalabbau verbundenen Kosten bereits im Berichtszeitraum angefallen sind, ihre kostensenkende Wirkung jedoch erst ab dem zweiten Halbjahr entfalten werden. Auch wenn sich die Finanzmärkte seit den von der Pandemie verursachten Turbulenzen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums inzwischen wieder leicht erholt haben, fiel das Finanzergebnis im ersten Halbjahr 2019/20 mit USD -3,8 Mio. (USD -1,9 Mio.) negativ aus und führte zu einem Nettoergebnis von USD -1,5 Mio. (USD 1,1 Mio.).

Bedeutung Asiens hat weiter zugenommen

Mit einem Umsatzanteil von 36% war Asien im Berichtszeitraum der grösste Absatzmarkt von Datacolor. Der Umsatzbeitrag Europas blieb mit 35% unverändert. Nach dem Auslaufen von zwei Grossaufträgen nahm der Umsatzanteil aus Nord- und Südamerika auf 29% leicht ab.

Weiterhin Fokus auf Produktentwicklungen und neue Arbeitsprozesse

Im ersten Halbjahr 2019/20 investierte Datacolor erneut in die Weiterentwicklung ihres erfolgreichen Sortiments für Industrie- und Einzelhandelskunden sowie in den Ausbau der Produktpipeline. Insbesondere wurden auch Cloud-Lösungen für die dezentrale Farbsteuerung und die Digitalisierung von Service-Lösungen vorangetrieben. Zu Beginn der Berichtsperiode lancierte Datacolor zwei neue Produkte: ColorHub, eine webbasierte Softwarelösung für die Farbanalyse sowie die Online-Kommunikation in Echtzeit von Farbe innerhalb von Zulieferketten, und spezielle Servicepakete für Kunden in der Textil- und Bekleidungsindustrie, die eine Senkung der Entwicklungskosten und eine Zertifizierung der Farbqualität in der Zulieferkette ermöglichen. Zudem wurde die Vermarktung der ColorReader-Produkte intensiviert. Einerseits wurde die Zahl der Online-Vertriebskanäle markant erhöht, anderseits das Angebot mit neuen Lösungen für Industrie und für Einzelhandelskunden deutlich verbreitert. Die zwei Neulancierungen sind bei den Kunden auf grosses Interesse gestossen, und Datacolor erwartet von den beiden neuen Angeboten einen wichtigen Umsatzbeitrag, sobald der zu erwartende Wiederaufschwung der Wirtschaft einsetzt.

Ausblick

Die Pandemie verursachte eine grosse Verunsicherung der globalen Märkte, und es ist davon auszugehen, dass sich der Wirtschaftsabschwung noch verstärken wird. Datacolor verzichtet deshalb zurzeit auf eine Einschätzung der Geschäftsentwicklung. Mit der Straffung der Organisation und den eingeleiteten, massiven Kostensenkungsmassnahmen sowie einer soliden Bilanz ist Datacolor gut gerüstet, um den negativen Effekten des Wirtschaftsabschwungs wirksam zu begegnen. Zudem werden die Weiterentwicklung des erfolgreichen Sortiments und die Stärkung der Produktpipeline weiterhin intensiv vorangetrieben, um vom zu erwartenden Wiederaufschwung profitieren zu können.

Luzern, 8. May 2020

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner https://ir.datacolor.com/ Waldstätterstrasse 12, 6003 Luzern Finanztermine 27. Oktober 2020 Publikation Eckdaten 2019/20 17. November 2020 Publikation Geschäftsbericht 2019/20 9. Dezember 2020 Generalversammlung 2019/20

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/.