Medienmitteilung

Zug, 8. Mai 2020

HBM Healthcare Investments nominiert Dr. Stella X. Xu für denVerwaltungsrat

Der Vewaltungsrat der HBM Healthcare Investments AG schlägt Dr. Stella X. Xu zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Dr. Xu ist eine ausgewiesene Expertin für Investitionen in innovative Gesundheitsunternehmen und verfügt über hervorragende Kenntnisse und Kontakte im Pharmasektor in den Schlüsselmärkten USA und China.

Dr. Xu ist seit 2017 Managing Director von Quan Capital, einem auf Biowissenschaften fokussierten Venture Fund mit Büros in China und in den USA. Zuvor war sie während fünfzehn Jahren in verschiedenen Funktionen für Roche in den USA und in China tätig. Zuletzt leitete sie als Kernmitglied des globalen Management-Teams für Forschung und frühe Entwicklung in den Bereichen Immunologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten das Innovationscenter von Roche in Shanghai mit rund 200 Wissenschaftlern. Vor Roche war Dr. Xu vier Jahre bei McKinsey & Company in den USA zuständig für strategische Projekte im Gesundheitsbereich.

Stella Xu erlangte ihren Doktortitel in Immunologie an der Northwestern University in Illinois, USA und absolvierte ihr Grundstudium in Biophysik und Physiologie an der Universität Peking. Sie ist derzeit Verwaltungsratsmitglied von NextCure und einigen privaten Biotech-Unternehmen.

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine Wiederwahl an der ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.

