Der kanadische Konzern Superior Plus Corp. (ISIN: CA86828P1036, TSE: SPB) zahlt für den Monat Mai eine Dividende in Höhe von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2020 (Record date: 31. Mai 2020). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,72 CAD. Beim aktuellen Börsenkurs von 9,42 CAD (Stand: 7. Mai ...

