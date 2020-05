Unser DAX konnte sich am Donnerstag wieder nach oben arbeiten und zum Handelsende sogar nah an den potenziellen Trigger für einen Ausbruch auf der Oberseite notieren. Ist damit ein positiver Freitag eingeleitet? Rücklauf im DAX an Widerstände Bereits zum Handelsstart gab es positive Signale im DAX und eine Verteidigung des Bereichs knapp über 10.600 Punkten. In Folge der ersten Stabilisierung kam es gegen 10 Uhr zu einem Squeeze auf der Oberseite, welcher die obere Begrenzung des Handelsbereichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...