The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA SK4000017158 SLOWAKEI 20/25 BD02 BON EUR NCA XFRA SK4000017166 SLOWAKEI 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA US031162CW82 AMGEN 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US168863DP09 CHILE 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US963320AX45 WHIRLPOOL 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA USU77888AM44 S.PASS LIQ. 20/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2167595672 EUROFIN.SCIF 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2170362672 NESTLE F.I. 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2170362912 NESTLE F.I. 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2171713006 EUROGRID GMBH MTN.20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2171737799 NIDDA HEALTHC.REG-S 20/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2171875839 CPI PROP.GR. 20/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2173111282 INST.CRD.OF. 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA 1OQ XFRA BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 0XM2 XFRA CA64913V1031 NEW WAVE HOLDINGS CORP. EQ00 EQU EUR NCA 8PR1 XFRA CA83445W1086 SOMA GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA D6M XFRA GB00B1VKB244 GENEDRIVE PLC LS -,015 EQ00 EQU EUR NCA SIAA XFRA SGXN44118309 SINGAPORE AIRLINES -ANR-. EQ00 EQU EUR NCA SIA2 XFRA SGXN46541243 SINGAPORE AIRLINES -ANR.- EQ00 EQU EUR NCA GBFU XFRA US09003Q1004 BILFINGER SE UNSP.ADR 1/5 EQ00 EQU EUR N