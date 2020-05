FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1

8PR XFRA CA69889L1040 PARA RESOURCES LTD

0XM1 XFRA CA64913E1016 NEW WAVE ESPORTS CORP.

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken